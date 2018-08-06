В МИД РФ вручили послу Греции ноту о зеркальном ответе на высылку дипломатов

Как напоминает RT, в середине июля Фриганасу также выражался решительный протест со стороны российского ведомства.
Еще 11 июля стало известно, что Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну. Афины подозревают во вмешательстве во внутренние дела страны.
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уверил, что такие решения Греция приняла не самостоятельно, а под давлением стран Запада и США.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупреждала, что подобное поведение Греции негативно скажется на взаимоотношениях с Россией.