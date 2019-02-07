В МИД РФ убеждены, что решение США о вторжении в Венесуэлу принято

Вашингтон уже принял решение о военном вторжении в Венесуэлу, нарушая Устав ООН, заявили в российском МИДе.

«Невольно приходишь к выводу, очевидному в данной ситуации, что в Вашингтоне решение о применении силы принято, все остальное — не более чем операция прикрытия», — заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в Кремле, поддерживающем в венесуэльском конфликте официального президента страны Николаса Мадуро, начали сомневаться в его способности удержать власть. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН усомнился в достоверности этой информации, назвав её слухами, позже она была опровергнута.