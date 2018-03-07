Среда
07 марта
USD 56.5
EUR 69.73
Горячие новости

В МИД РФ отвергли обвинения в срыве гуманитарных пауз в Восточной Гуте

7 Марта 2018 в 12:34
В МИД РФ отвергли обвинения в срыве гуманитарных пауз в Восточной Гуте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на обвинения в адрес России в срыве перемирия в сирийской Восточной Гуте.

Во время брифинга дипломат отметила, что «пока как самозваные представители из числа оппозиционеров, находящиеся далеко за пределами Восточной Гуты, делают громкие заявления о якобы готовности находящихся в анклаве вооружённых группировок выполнить положения резолюции 2401, террористы, орудующие на земле, продолжают срывать ежедневные гуманитарные паузы, установленные по инициативе России и неукоснительно соблюдаемые сирийскими военными», — цитирует Захарову RT.

Официальный представитель напомнила, что боевики по-прежнему обстреливают гуманитарные коридоры, при этом прикрываются стариками, женщинами и детьми.

Также боевики срывают поставку продовольствия и медикаментов в Восточную Гуту. Тем не менее, 5 марта гумконвой Красного Креста доставил в сирийскую провинцию почти 250 кг грузов.

А президент Сирии Башар Асад пообещал, что процесс освобождения этого района от боевиков будет продолжен.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.