В МИД РФ отвергли обвинения в срыве гуманитарных пауз в Восточной Гуте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на обвинения в адрес России в срыве перемирия в сирийской Восточной Гуте.

Во время брифинга дипломат отметила, что «пока как самозваные представители из числа оппозиционеров, находящиеся далеко за пределами Восточной Гуты, делают громкие заявления о якобы готовности находящихся в анклаве вооружённых группировок выполнить положения резолюции 2401, террористы, орудующие на земле, продолжают срывать ежедневные гуманитарные паузы, установленные по инициативе России и неукоснительно соблюдаемые сирийскими военными», — цитирует Захарову RT.

Официальный представитель напомнила, что боевики по-прежнему обстреливают гуманитарные коридоры, при этом прикрываются стариками, женщинами и детьми.

Также боевики срывают поставку продовольствия и медикаментов в Восточную Гуту. Тем не менее, 5 марта гумконвой Красного Креста доставил в сирийскую провинцию почти 250 кг грузов.

А президент Сирии Башар Асад пообещал, что процесс освобождения этого района от боевиков будет продолжен.