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В МИД РФ осудили решение Вашингтона по поставкам оружия на Украину

23 Декабря 2017 в 12:37
В МИД РФ осудили решение Вашингтона по поставкам оружия на Украину

Поставки летального оружия на Украину поощряют воинственные силы в Киеве. Такую оценку дали принятому в США решению в российском МИД.

«В Москве принятые в США решения о поставках летального оружия Киеву считают весьма опасными», - заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он отметил, что дело даже не в параметрах и количестве поставляемого вооружения, а в «де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве».

Дипломат считает, что США подталкивают Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что администрация президента США одобрила план поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов, пишет Газета.ру

 

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