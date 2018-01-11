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В МИД ответили на ограничение для российских СМИ в Молдавии

11 Января 2018 в 11:20
В МИД ответили на ограничение для российских СМИ в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Молдавию об ответных мерах, которые может принять Россия в ответ на запрет трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач. Такое сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», - заявила Захарова.

В то же время представитель МИД назвала подобный акт со стороны Молдавии дискриминацией российских СМИ, сообщает  РЕН ТВ.

Напомним, ранее спикер Молдавии  Андриан Канду подписал закон о запрете трансляции новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщает Газета.ру.

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