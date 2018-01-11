В МИД ответили на ограничение для российских СМИ в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Молдавию об ответных мерах, которые может принять Россия в ответ на запрет трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач. Такое сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», - заявила Захарова.

В то же время представитель МИД назвала подобный акт со стороны Молдавии дискриминацией российских СМИ, сообщает РЕН ТВ .

Напомним, ранее спикер Молдавии Андриан Канду подписал закон о запрете трансляции новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщает Газета.ру .