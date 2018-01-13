В МИД назвали причину новых антироссийских санкций

США новыми антироссийскими санкциями пытаются повлиять на ситуацию в России в преддверии выборов президента. Такое заявление сделал в беседе с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, до конца января в США будут подготовлены два доклада по санкциям. Один документ, предположительно, будет содержать список физических и юридических лиц, которые могут быть подвергнуты санкциям. Другой доклад будет охватывать тему санкций с точки зрения их эффективности.

«Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», - сказал Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Президентские выборы пройдет в России 18 марта 2018 года.