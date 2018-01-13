Воскресенье
14 января
USD 56.6
EUR 68.26
Горячие новости

В МИД назвали причину новых антироссийских санкций

13 Января 2018 в 17:49
В МИД назвали причину новых антироссийских санкций

США новыми антироссийскими санкциями пытаются повлиять на ситуацию в России в преддверии выборов президента. Такое заявление сделал в беседе с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, до конца января в США будут подготовлены два доклада по санкциям. Один документ, предположительно, будет содержать список физических и юридических лиц, которые могут быть подвергнуты санкциям. Другой доклад будет охватывать тему санкций с точки зрения  их эффективности.

«Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», - сказал Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Президентские выборы пройдет в России 18 марта 2018 года.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.