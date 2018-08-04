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В МИД назвали «накатом» антироссийские санкции США

4 Августа 2018 в 13:10
В МИД назвали «накатом» антироссийские санкции США

Соединённые Штаты Америки ввели уже 54 пакета санкций в отношении России, начиная с 2011 года. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в связи с введением Вашингтоном ограничительных мер против московского коммерческого банка «Агросоюз». Рябков назвал этот шаг Вашингтона очередным «накатом» на Россию.

Как отметил замглавы МИД РФ, даже американские политики, которые настроены резко против Москвы, уже понимают, что любые варианты давления на Россию не приводят к желаемому результату, передаёт Газета.ру. Несмотря на это, по словам Рябкова, они продолжают политику конфронтации, обнажая свою беспомощность.

Заместитель главы МИД РФ также подверг жёсткой критике антироссийские законопроекты, которые находятся ещё на стадии обсуждения в Конгрессе США. Он связал появление этих инициатив сенаторов с предстоящими выборами в Палату представителей.

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