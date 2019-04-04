В МИД ФРГ попросили не рвать диалог с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал не обрывать диалог с Россией, в том числе в военной сфере. По его словам, это позволит избежать эскалации и минимизирует риски нежелательной конфронтации. Он заявил об этом в своей речи по случаю 70-летия НАТО.

Ранее сообщалось, что немецкое издание Der Globus Deutschland написало, что за пять лет с момента воссоединения с Россией в Крыму достигнуто больше, чем за четверть века в составе Украины. Издание отмечает, что сегодня население полуострова выросло на полмиллиона с 2014 года. Газета также упоминает Крымский мост, реконструкцию международного аэропорта в Симферополе, прокладку газопровода по дну Керченского пролива, введение в строй на полуострове систем энергообеспечения, развитие туристической отрасли, обновление устаревших курортов советских времен, уточняет КИА.