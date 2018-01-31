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В МИД Британии за плохую службу отказались кормить кота-мышелова

31 Января 2018 в 12:01
В МИД Британии за плохую службу отказались кормить кота-мышелова

В Министерстве иностранных дел Великобритании запретили сотрудникам кормить кота Палмерстона. C 2016 года он занимает в ведомстве должность мышелова. Однако, со своими прямыми обязанностями он стал справляться значительно хуже. В министерстве считают, что кота просто разбаловали служащие, постоянно угощающие его различными лакомствами, пишет «Русская планета».

При этом кот не сильно располнел. Раньше в ведомстве насчитали 27 пойманных им грызунов. К слову, Палмерстон не единственный кот на государственной службе в Соединенном Королевстве. Так в резиденции премьер-министра за тем, чтобы не плодились мыши, отвечает кот Ларри. 

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