В МИД Британии за плохую службу отказались кормить кота-мышелова

В Министерстве иностранных дел Великобритании запретили сотрудникам кормить кота Палмерстона. C 2016 года он занимает в ведомстве должность мышелова. Однако, со своими прямыми обязанностями он стал справляться значительно хуже. В министерстве считают, что кота просто разбаловали служащие, постоянно угощающие его различными лакомствами, пишет «Русская планета».



При этом кот не сильно располнел. Раньше в ведомстве насчитали 27 пойманных им грызунов. К слову, Палмерстон не единственный кот на государственной службе в Соединенном Королевстве. Так в резиденции премьер-министра за тем, чтобы не плодились мыши, отвечает кот Ларри.