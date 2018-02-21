В МГУ не хотят сдвигать сессию из-за ЧМ-2018

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий подписал распоряжение о проведении весенне-летней экзаменационной сессии в строгом соответствии с учебным планом в мае-июне 2018 года.

"Экзаменационную сессию провести в строгом соответствии с действующими учебными планами, в обычном для университета режиме и в традиционные сроки", - указывается в документе.

Сообщается, что график сдачи зачетов и экзаменов будет утвержден в установленном порядке и впоследствии сформирован с учетом мнения преподавателей и студентов.

Ранее студенты МГУ, рядом с которым планировалось организовать фан-зону в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, выражали обеспокоенность в связи с возможным изменением графика учебы.