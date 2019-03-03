В МГУ намерены провести «Первые Скрипальские чтения»

Научную конференцию, приуроченную к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль, намерены провести в МГУ. Информацию распространила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на профессора Андрея Манойло, который также является членом Научного совета при Совете безопасности России.

В качестве участников на конференцию приглашены Руслан Боширов и Александр Петров, обвиняемые официальным Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в британском Солсбери.

Темой «Первых Скрипальских чтений» предположительно станет ведение информационных войн.

«Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. Я убежден, что до этих людей доходит информация из внешнего мира», - заявил Манойло.

У профессора уже есть планы и на вторые «Скрипальские чтения», которые он думает провести в Солсберийском соборе в Великобритании.

«Здесь нужна поддержка со стороны наших структур. Если будет возможность в соборе провести — почему нет? Тогда это было бы резонансно», - считает Манойло.

Однако, дата «Первых Скрипальских чтений» не названа, а в разделе конференций и научных мероприятий сайта МГУ их нет.

Напомним, Лондон обвиняет Москву в том, что Скрипали были отравлены ядом «Новичок», который мог быть произведен в России. Россия отрицает обвинения.

Буквально завтра, 4 марта в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год дела Скрипалей: Что до сих пор скрывает Великобритания?». В ней примет участие племянница Скрипаля Виктория, которая готовится выпустить книгу о произошедших событиях – «Разговор с чёрным котом». Девушка расскажет о новых фактах дела Скрипалей, о том, что ей удалось выяснить за прошедший год, и каких целей она будет добиваться в дальнейшем. Кроме того, она приоткроет завесу тайны над книгой.