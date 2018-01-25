В МФЦ опровергли информацию о признании однополого брака

Информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве является ложной, сообщает столичное МФЦ на своем официальном сайте.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения, сообщает РИА «Новости».

«Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной», — говорится в сообщении.

Согласно определению Конституционного суда Российской Федерации, определение понятия брака, порядка его регистрации, прав и обязанностей, вытекающих из брака, — это прерогатива законодателя. Правовое регулирование брачных отношений в Российской Федерации осуществляется только государством. В настоящее время закон не признает незарегистрированный брак, и в действующем законодательстве нет института фактического брака.

Семейный кодекс Российской Федерации не содержит прямого определения понятия брака, однако использует это понятие в контексте союза мужчины и женщины.

Несмотря на то, что в России признаются браки, заключённые на территории иностранного государства, если они заключены в соответствии с законодательством этого государства, заключённые за границей однополые браки в России не имеют юридической силы. Согласно Семейному кодексу РФ и нормам гражданского права, в случае разногласий в законодательствах нормы международного права применяются лишь в том случае, если существуют международные договоры между Россией и другим государством. Однако подобных международных соглашений по однополым бракам у России нет. Таким образом, заключённый за границей однополый брак в России просто не будет для сторон порождать никаких правовых последствий.

Граждане России имеют возможность заключить однополый брак за рубежом. Такую возможность на сегодняшний день предоставляют Португалия, Канада, США, Дания, Аргентина и ЮАР. В данных странах разрешена регистрация однополого брака между иностранцами (в том числе туристами), вне зависимости от легальности однополого брака у них на родине.