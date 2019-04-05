В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады

В столичном районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации. В частности, планируется построить шесть новых школ и семь детских садов. Об этом журналистам рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«Помимо строительства нового комфортного жилья на данном участке планируется значительный объем социальной инфраструктуры. В проект планировки заложено строительство шести школ на 2900 мест, семи детских садов, детской поликлиники 320 посещений в смену, физкультурного и многофункционального центров, детского досугового центра. Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы», - рассказал Сергей Кузнецов.

В основу изменений проекта легли обращения местных жителей, результаты исследований и анализа фактических данных о районе. Рассматривались также сообщения в социальных сетях. Сергей Кузнецов также добавил, что все пожелания и замечания, которые жители выскажут в ходе публичных слушаний, будут переданы авторам проекта и учтены в ходе его дальнейшей доработки.

Общая площадь территория проекта планировки составляет 136 гектаров. В программу реновации в рамках этого проекта вошло 74 жилых дома. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение 73 гектаров территории Метрогородка. Помимо этого планируется установить детские и спортивные площадки, сделать зоны для отдыха, полностью обновить инженерные сети. Открытое шоссе на участке от Северо-Восточной хорды до улицы Вербной ждет реконструкция с расширением проезжей части.