В метро Санкт-Петербурга пришли с обыском по делу о мошенничестве

В метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ проводит обыски, они связаны с расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Обыски проводятся также в нескольких подрядных организациях и в местах проживания подозреваемых по этому делу, передает RT.

Дело о мошенничестве связано с поставками контрафакта Санкт-Петербургской подземке, сообщает телеканал «360».

В следственных органах и в самом метрополитене пока не комментируют ситуацию, пишет «Газета.ру».

Три года назад в ГУП «Петербургский метрополитен» также проходили обыски. Тогда они были связаны с мошенничеством и превышением должностных полномочий, которые выявила Контрольно-счетная палата.