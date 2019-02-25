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Орешкин рассказал о приоритетах в экономике на ближайшие 6 лет

25 Февраля 2019 в 10:58
Орешкин рассказал о приоритетах в экономике на ближайшие 6 лет
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о приоритетах правительства в экономической сфере. По его словам, на ближайшие шесть стоит задача поддержки частного бизнеса. Министр напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив».

Орешкин в интервью «Известиям» отметил, что правительство допускает продление надзорных каникул для бизнеса. Но при этом нужно дождаться окончания действующих, которые введены до 2020 года.

Также глава Минэконоразвития отметил, что главным показателем качества инвестиционного климата является динамика инвестиций, напоминает RT.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков заявил НСН, что в случае продления надзорных каникул российский бизнес сможет смело говорить, что у него все хорошо.

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