Орешкин рассказал о приоритетах в экономике на ближайшие 6 лет

Орешкин в интервью «Известиям» отметил, что правительство допускает продление надзорных каникул для бизнеса. Но при этом нужно дождаться окончания действующих, которые введены до 2020 года.
Также глава Минэконоразвития отметил, что главным показателем качества инвестиционного климата является динамика инвестиций, напоминает RT.
Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков заявил НСН, что в случае продления надзорных каникул российский бизнес сможет смело говорить, что у него все хорошо.