В Мексике похищены сотрудники генпрокуратуры

Два сотрудника генеральной прокуратуры Мексики были похищены в штате Наярит 5 февраля членами наркокартеля «Халиско — Новое поколение».

Преступники разместили в социальных сетях видео с похищенными агентами, стоящими на коленях на фоне самих бандитов с оружием и закрытыми масками лицами.

Генпрокуратура подтвердила факт исчезновения своих служащих, сообщает РИА «Новости».

Картель Нового поколения Халиско — одна из новейших и наиболее быстро растущих преступных группировок Мексики. В настоящее время картель борется с Лос-Сетас за контроль над городами Гвадалахара, Халиско и Веракрус. CJNG также действует в штатах Найярита, Мичоакан, Колима и Гуанахуато. В то время как этот картель известен прежде всего своими столкновениями с Лос-Сетас, также он боролся против группировки La Resistencia за контроль над Халиско и окружающих его территорий.