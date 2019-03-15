В Мексике нашли около 20 пакетов с человеческими останками

19 пластиковых пакетов с человеческими останками в канале сточных вод в муниципалитете найдены правоохранительными органами в муниципалитете Икстлауакан-де-лос-Мембрильос в мексиканском штате Халиско, сообщает прокуратура штата. По факту обнаружения останков открыто расследование, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось об обнаружении пяти тел с отрезанными головами найдены на трассе между муниципиями Родригеса-Клара и Нопальтепек в мексиканском штате Веракрус. На месте трагедии было найдено так называемое «наркопослание» картеля «Халиско-Новое поколение».

Штат Веракрус давно стал ареной противостояния наркокартелей — «Лос-Сетас» и «Залив». В последнее время свои претензии на контроль над территорией штата стал предъявлять картель «Халиско».