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В Мексике нашли около 20 пакетов с человеческими останками

15 Марта 2019 в 22:39
В Мексике нашли около 20 пакетов с человеческими останками

19 пластиковых пакетов с человеческими останками в канале сточных вод в муниципалитете найдены правоохранительными органами в муниципалитете Икстлауакан-де-лос-Мембрильос в мексиканском штате Халиско, сообщает прокуратура штата. По факту обнаружения останков открыто расследование, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось об обнаружении пяти тел с отрезанными головами найдены на трассе между муниципиями Родригеса-Клара и Нопальтепек в мексиканском штате Веракрус. На месте трагедии было найдено так называемое «наркопослание» картеля «Халиско-Новое поколение».

Штат Веракрус давно стал ареной противостояния наркокартелей — «Лос-Сетас» и «Залив». В последнее время свои претензии на контроль над территорией штата стал предъявлять картель «Халиско».

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