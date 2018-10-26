В Мексике автомобиль сбил толпу паломников

Ехавший с превышением скорости автомобиль врезался в толпу паломников в штате Мехико, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла в Чалько, где процессия паломников направлялась в местную церковь. После аварии водителя вытащили из машины и жестоко избили его, в результате чего он скончался на месте. Среди раненых – 14 детей.

Ранее НСН сообщала, 11 человек погибли и 12 получили ранения в результате столкновения двух грузовиков в мексиканском штате Пуэбла. Среди жертв ДТП были паломники, возвращавшиеся в город Уэхоцинго после религиозного праздника в Базилике Святой Девы Гваделупской в Мехико.