В МЧС рассказали, что стало причиной гибели людей при пожаре под Новосибирском

Причиной серьезных последствий и гибели 10 человек при пожаре в Новосибирской области стало позднее обращение в экстренные службы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В МЧС отметили, что к моменту прибытия пожарных огнем было охвачено уже 2000 м площади обувного цеха. При этом неизвестно, была ли на производстве установлена пожарная сигнализация с выводом на пульт дежурного.

Отмечается, что на сгоревшем складе хранились резиновые изделия, которые при горении распространяют едкий удушливый дым. В МЧС не исключают, что погибшие в цеху гастарбайтеры там не только работали, но и жили, пишет «Российская газета».