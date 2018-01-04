Четверг
04 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

В МЧС рассказали, что стало причиной гибели людей при пожаре под Новосибирском

4 Января 2018 в 17:54
В МЧС рассказали, что стало причиной гибели людей при пожаре под Новосибирском

Причиной серьезных последствий и гибели 10 человек при пожаре в Новосибирской области стало позднее обращение в экстренные службы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В МЧС отметили, что к моменту прибытия пожарных огнем было охвачено уже 2000 м площади обувного цеха. При этом неизвестно, была ли на производстве установлена пожарная сигнализация с выводом на пульт дежурного.

Отмечается, что на сгоревшем складе хранились резиновые изделия, которые при горении распространяют едкий удушливый дым. В МЧС не исключают, что погибшие в цеху гастарбайтеры там не только работали, но и жили, пишет «Российская газета».

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.