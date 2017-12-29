В МЧС опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве

В МЧС опровергли информацию о двух погибших из-за наезда рейсового автобуса на остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы. Пока что информацию о пострадавших уточняется. Об этом рассказал официальный представитель МЧС по Москве, сообщает RNS.

На данный момент известно, что двух человек удалось реанимировать, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус утром 29 декабря совершил наезд на остановку общественного транспорта в Москве недалеко от метро «Сходненская», сообщают «Новые Известия».