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В МЧС объяснились по поводу доклада о сценариях войны с Россией

10 Февраля 2018 в 14:22
В МЧС объяснились по поводу доклада о сценариях войны с Россией

Документ с прогнозами о возможных сценариях развития военного конфликта с Россией был составлен МЧС на основе утвержденных материалов в области нацбезопасности и опубликован исключительно для специалистов. Такое объяснение появившемуся ранее докладу дали в ведомстве.

В МЧС подтвердили, что «оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации» не относится к их компетенции. Там также добавили, что труд был написан еще в 2016 году, пишут «Известия».

Напомним, в докладе МЧС сообщалось, что в случае военного конфликта с Россией противник не будет применять против ее гражданского населения оружие массового уничтожения, в том числе ядерное. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН назвал прогнозы МЧС не заслуживающими доверия, особенно на фоне риторики американцев и из новой ядерной доктрины.

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