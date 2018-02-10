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В МЧС исключили использование противниками ядерного оружия в войне с Россией

10 Февраля 2018 в 11:09
В МЧС исключили использование противниками ядерного оружия в войне с Россией

Противники России не будут применять оружие массового поражения против гражданского населения. В случае возможного военного конфликта такая вероятность практически исключается. Об этом говорится в научно-методическом труде МЧС по вопросам гражданской обороны.

«Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно», - говорится в документе.

Эксперты полагают, что при возникновении военного конфликта противник будет применять обычные современные средства поражения, а также задействует диверсионно- разведывательные подразделения, пишет RT.

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