В МЧС исключили использование противниками ядерного оружия в войне с Россией

Противники России не будут применять оружие массового поражения против гражданского населения. В случае возможного военного конфликта такая вероятность практически исключается. Об этом говорится в научно-методическом труде МЧС по вопросам гражданской обороны.

«Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно», - говорится в документе.

Эксперты полагают, что при возникновении военного конфликта противник будет применять обычные современные средства поражения, а также задействует диверсионно- разведывательные подразделения, пишет RT.