В Мавзолей Ленина не пустят посетителей

Доступ посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены сегодня будет закрыт, передает РИА «Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО. Также будет закрыт выход из Кремля через Спасскую башню.

Ограничительные меры связаны с церемонией выпуска образовательных учреждений.

Мавзолей Владимира Ильича Ленина (в 1953—1961 годах Мавзолей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина) — памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге находится тело Владимира Ленина.