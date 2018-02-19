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В «Матроской тишине» не нашли VIP-камер

19 Февраля 2018 в 18:36
В «Матроской тишине» не нашли VIP-камер

В столичном СИЗО «Матросская тишина» московский омбудсмен Татьяна Потяева не нашла VIP-камер, из-за которых разгорелся скандал в декабре прошлого года, пишет «РИА Новости».

По её словам, камеры, которые она осмотрела в изоляторе, просто отремонтированы, но не обладают повышенным уровнем комфорта.

«Это не VIP-камеры, так в моем представлении должны выглядеть все камеры: там такой же узкий стол, такие же нары, такое же постельное белье, такие же подушки и одеяла, но камеры отремонтированные», — заявила Потяева.

При этом омбудсмен отметила в камерах наличие плазменного телевизора и холодильника, однако, по её словам, такая же техника находится и в других камерах. Это Потяева объяснила тем, что находятся люди, которые «в рамках спонсорской помощи» могут улучшить условия содержания заключенных, что не выходит за рамки правового поля.

VIP-камеры были обнаружены правозащитниками в одном из корпусов «Матросской тишины» в декабре 2017 года. Они были оборудованы современной техникой, в том числе плазменным телевизором, холодильником, полным деликатесов, туалетом с вытяжкой. После этого в столичном СИЗО прошли проверки и череда увольнений, в том числе и начальника изолятора.

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