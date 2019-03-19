В машине стрелка в Утрехте найдена «террористическая» записка

Прокуратура Нидерландов рассматривает стрельбу в трамвае в нидерландском городе Утрехт как террористический акт. В ведомстве сообщили, что на это указывает записка, найденная у стрелка, 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша в машине, передает портал Dutch News.

«Мы до сих пор серьёзно рассматриваем вариант с террористическим мотивом», - цитирует RT заявление прокуратуры.

Однако в ведомстве добавили, что в настоящее время рассматриваются и другие возможные мотивы преступления.

По данным СМИ, мотивом стрелка могли стать семейные проблемы.

ЧП произошло в понедельник, 18 марта, в центре Утрехта. Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая. В результате погибли три человека, еще девять пострадали.