В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»

AP Photo / Jacquelyn Martin

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт «получил триколором». Российский флаг бросил в него неизвестный мужчина, когда Манафорт выходил из здания суда.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, виден мужчина, который бросает бело-сине-красный стяг в Манофорта, а после называет его предателем и обвиняет в том, что он «продал Америку русским».





A protester throws a Russian flag at former Trump campaign chair Paul Manafort as he exits following a court appearance.



Read more: https://t.co/RDlwLG2ALR pic.twitter.com/V4BcijdwwL — NBC News (@NBCNews) 9 марта 2018 г.

Манофорта власти США подозревали в связях с Москвой и причастности к «российскому вмешательству» в выборы президента США 2016 года. Расследование по этому делу ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Позже обвинения переквалифицировали. Теперь власти США подозревают Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в незарегистрированном лоббизме от лица Украины, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.





