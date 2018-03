В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт «получил триколором». Российский флаг бросил в него неизвестный мужчина, когда Манафорт выходил из здания суда.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, виден мужчина, который бросает бело-сине-красный стяг в Манофорта, а после называет его предателем и обвиняет в том, что он «продал Америку русским».

A protester throws a Russian flag at former Trump campaign chair Paul Manafort as he exits following a court appearance.



