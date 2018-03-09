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В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»

9 Марта 2018 в 11:51
В Манафорта бросили российский флаг и обвинили в «продаже Америки»
AP Photo / Jacquelyn Martin

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт «получил триколором». Российский флаг бросил в него неизвестный мужчина, когда Манафорт выходил из здания суда.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, виден мужчина, который бросает бело-сине-красный стяг в Манофорта, а после называет его предателем и обвиняет в том, что он «продал Америку русским».


Манофорта власти США подозревали в связях с Москвой и причастности к «российскому вмешательству» в выборы президента США 2016 года. Расследование по этому делу ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Позже обвинения переквалифицировали. Теперь власти США подозревают Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в незарегистрированном лоббизме от лица Украины, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.


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