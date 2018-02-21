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В Мали погибли французские военные

21 Февраля 2018 в 23:06
В Мали погибли французские военные

Резиденция президента Франции опубликовала официальное сообщение, согласно которому двое французских военнослужащих погибли при выполнении антитеррористического задания в Мали. Их машина была взорвана при помощи самодельного взрывного устройства, сообщает «Синьхуа».

Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших военных.

С начала этой операции в августе 2014 года погибли уже 12 французских солдат.

Мали — государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере — с Мавританией и Алжиром, на востоке — с Нигером, на юго-востоке — с Буркина-Фасо, на юге — с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.  

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