В Махачкале рухнули три частных дома

В Махачкале рухнули стены трех частных домов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. Инцидент произошел на территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу, где проживали 26 человек. Жильцы эвакуированы. Часть из них размещены в гостинице, остальных приняли у себя родственники. Сохраняется угроза обрушения стены в оставшихся трех домохозяйствах, передает ТАСС. Как выяснилось, причиной обрушения стен стали проводившиеся поблизости земляные работы при строительстве многоэтажного жилого дома.