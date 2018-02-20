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В Махачкале рухнули три частных дома

20 Февраля 2018 в 07:09
В Махачкале рухнули три частных дома

В Махачкале рухнули стены трех частных домов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. Инцидент произошел на территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу, где проживали 26 человек. Жильцы эвакуированы. Часть из них размещены в гостинице, остальных приняли у себя родственники. Сохраняется угроза обрушения стены в оставшихся трех домохозяйствах, передает ТАСС. Как выяснилось, причиной обрушения стен стали проводившиеся поблизости земляные работы при строительстве многоэтажного жилого дома.

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