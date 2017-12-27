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В магазинах сети «Перекресток» усилят меры безопасности

27 Декабря 2017 в 23:38
В магазинах сети «Перекресток» усилят меры безопасности

В магазинах компании Х5 Retail Group (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») усилят меры безопасности и контроль за подозрительными посторонними предметами, сообщил Агентству «Москва» представитель пресс-службы сети.

«Помимо покупателей в момент происшествия в непосредственной близости находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались. В настоящий момент в магазинах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и мер безопасности», - сообщили в пресс-службе. Также собеседник подчеркнул, что «коллектив магазина потрясен тем, что подобное действие совершено на территории магазина и глубоко сочувствует пострадавшим».

Взрыв произошел вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге на Кондратьевском. В результате девять человек были госпитализированы. В Следственном комитете отметили, что следствие рассматривает все возможные версии произошедшего.

X5 Retail Group — одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс».  

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