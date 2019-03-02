В Лондоне уборщик отдал полиции найденные 400 тысяч долларов

В одном из лондонских автобусов уборщик обнаружил 300 тысяч фунтов (около 397 тысяч долларов). Мужчина передал находку полиции. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Как отмечают в СМИ, найденные деньги позволили бы уборщику отказаться от профессии и жить на эти средства до конца дней. Но лондонский уборщик оказался «удивительно честным».

Общественный транспорт британской столицы является местом частых и необычных находок. Например, одна из недавних - свежее сердце животного, отмечает Газета.ru.