В Лондоне расследуют происхождение тройной опасной находки

Контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование в связи с обнаружением трех самодельных взрывных устройств в аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо, передает ТАСС.

Уточняется, что обнаруженные почтовые конверты - «небольшие самодельные взрывные устройства» могли при открытии воспламениться.

Ранее сообщалось, что 27-летняя гражданка Великобритании была арестована по подозрению в подготовке террористических актов после прибытия из Эфиопии. Подозреваемую доставили из аэропорта Хитроу в полицейский участок на юге Лондона.