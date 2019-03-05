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В Лондоне расследуют происхождение тройной опасной находки

5 Марта 2019 в 20:33
В Лондоне расследуют происхождение тройной опасной находки

Контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование в связи с обнаружением трех самодельных взрывных устройств в аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо, передает ТАСС.

Уточняется, что обнаруженные почтовые конверты - «небольшие самодельные взрывные устройства» могли при открытии воспламениться.

Ранее сообщалось, что 27-летняя гражданка Великобритании была арестована по подозрению в подготовке террористических актов после прибытия из Эфиопии. Подозреваемую доставили из аэропорта Хитроу в полицейский участок на юге Лондона.

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