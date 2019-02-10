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В ЛНР ответили на обвинение Киева о применении лазерного оружия против ВСУ

10 Февраля 2019 в 15:18
В ЛНР ответили на обвинение Киева о применении лазерного оружия против ВСУ

Андрей Марочко, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), опроверг подозрения Киева в использовании лазерного оружия против бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление об использовании ополченцами лазера, который излучает «светло-фиолетовый цвет», появилась утром 9 февраля на сайте Госпогранслужбы Украины.

Андрей Марочко заявил, что вооружения с «лучами светло-фиолетового цвета» у ополченцев ЛНР нет.

«Со всей ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР не имеет в своем распоряжении никакого лазерного оружия, а заявления украинской стороны вызывают только смех», - отметил официальный представитель республики.

Он предположил, что подобные заявления нужны Украине для устрашения военнослужащих и простых граждан.

В сети заявления Украины по поводу лазерной атаки ЛНР вызвали смех и иронию, сообщают Известия.

Ранее разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСНдопустил возможность провокации со стороны Украины с химическим оружием.



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