В ЛНР начали процедуру обмена пленными

Украинских пленных, содержащихся на территории самопровозглашённой Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена, пишет РИА Новости. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», — цитирует её «Газета.ру».

Ранее глава ДНР Александр Захарченко объявил дату проведения обмена пленными в Донбассе – 27 декабря. Также он подписал документ о помиловании украинских пленных перед обменом с Киевом.