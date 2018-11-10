В Литве возмутились закупками российской гречки

Правительство Литвы льстит «враждебной России», закупая ее гречку и пшеницу. Такое заявление сделал член партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Казис Старкявичюс.

Политика возмутило то, что страна увеличила закупки российских круп. Старкявичюс уверен, что Литва может закупать ту же пшеницу с гречкой на Украине. В связи с этим политик призвал Минсельхоз принять «конкретные шаги для защиты аграриев».

В последнее время в Литве все чаще звучат призывы отказаться от российской продукции. Так, ранее глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что литовским ведомствам стоит отказаться от российского программного обеспечения, пишет RT.