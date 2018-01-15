В Литве внесли Кадырова в «список Магнитского»

Департамент миграции Литвы опубликовал так называемый «список Магнитского», в который попали 49 россиян, передает РИА «Новости».

В списке, в частности, оказались фамилии главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, главы Следкома Александра Бастрыкина, замглавы Следственного комитета при МВД Олега Логунова, судей Елены Сташиной, Алексея Криворучко, Светланы Ухналевой и Сергея Подопригорова.

Документ запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.