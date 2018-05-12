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В Лиссабоне пройдет финал «Евровидения»

12 Мая 2018 в 00:55
В Лиссабоне пройдет финал «Евровидения»

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» пройдет сегодня на арене «Altice» в Лиссабоне. За заветный приз-микрофон и право проведения следующего смотра в своей стране будут бороться 26 участников, передает ТАСС. Трансляция на «Первом канале» начнется в 22:00 мск.

Автоматически в финал прошли представители Португалии как победителя прошлого года и «Большой пятерки» основателей конкурса: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Другие двадцать артистов заслужили свое право выйти на сцену большого финала по результатам полуфиналов. Это представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии (Александр Рыбак), Дании, Словении и Нидерландов.

Россиянка Юлия Самойлова по итогам второго полуфинала не смогла набрать достаточное количество очков, чтобы продолжить участие в смотре, передает ТАСС.

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