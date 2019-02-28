В Липецкой области стартовал конкурс «Лидеры региона»

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов объявил о старте первого конкурса управленцев «Лидеры региона. Будь в команде!». Как сообщает ТАСС, заявки начнут принимать уже завтра, 1 марта на сайте команда 48.рф

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации не старше 40 лет, имеющие высшее профессиональное образование. Победителей включат в резерв управленческих кадров Липецкой области. Они смогут работать в команде главы области, получат гранты на обучение и возможность воплотить в жизнь свои проекты.

Как отметил Артамонов, за пять месяцев его работы в должности главы Липецкой области, было назначено 32 руководителя, их средний возраст 39 лет. По словам врио губернатора, руководство региона заинтересовано в том, чтобы во власть приходили профессиональные люди, стремящиеся трудиться на благо государства и области. Главный принцип конкурса - прозрачность и честность.

Сам Игорь Артамонов был участниками программы развития кадрового управленческого резерва, инициатором которой выступил президент РФ Владимир Путин.

