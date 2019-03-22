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В Липецке из-за отцепившейся цистерны произошло ДТП

22 Марта 2019 в 00:59
В Липецке из-за отцепившейся цистерны произошло ДТП

ДТП с грузовиком и грузовым составом с цистерной топлива произошло на железнодорожном переезде на улице Ангарская в Липецке, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Липецкой области.

Уточняется, что грузовой «МАН» столкнулся с отцепившейся от составы цистерной с топливом. Водитель незначительно пострадал и отказался от госпитализации. Произошло опрокидывание цистерны, происходит розлив топлива, передает РИА «Новости».

На месте работают спасатели и пожарные. Ориентировочно, работы по ликвидации последствий аварии продлятся сутки.


Фото: gorod48.ru

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