В Липецке из-за отцепившейся цистерны произошло ДТП

ДТП с грузовиком и грузовым составом с цистерной топлива произошло на железнодорожном переезде на улице Ангарская в Липецке, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Липецкой области.

Уточняется, что грузовой «МАН» столкнулся с отцепившейся от составы цистерной с топливом. Водитель незначительно пострадал и отказался от госпитализации. Произошло опрокидывание цистерны, происходит розлив топлива, передает РИА «Новости».

На месте работают спасатели и пожарные. Ориентировочно, работы по ликвидации последствий аварии продлятся сутки.





Фото: gorod48.ru