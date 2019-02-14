Четверг
14 февраля
USD 65.68
EUR 74.39
Горячие новости

В Лиге чемпионов впервые отменили гол с помощью видеоповтора

14 Февраля 2019 в 09:20
В Лиге чемпионов впервые отменили гол с помощью видеоповтора
В футбольной Лиге чемпионов впервые отменили гол после просмотра видеоповтора (VAR). Это произошло в матче между «Аяксом» и мадридским «Реалом» в матче 1/8 финала. Голландцы забили гол на 37-й минуте, однако видеоассистенты убедили рефери обратиться к повтору. Арбитр смотрел на экран в течение трёх минут, и после этого отменил гол. Причина – положение вне игры.

Напомним, исполком УЕФА утвердил использование VAR с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы в декабре 2018 года.

Как пишет RT, футболист «Аякса» Душан Тадич находился в офсайде и препятствовал вратарю, мешая сыграть в мяч в момент удара Николаса Тальяфико головой.

В итоге игра в Амстердаме завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

В другом матче 1/8 «Тоттенхэм» на своем поле в Лондоне с крупным счетом переиграл «Боруссию» - 3:0, пишут «Известия».

Ответные матчи в этих парах пройдут 5 марта.

Ранее заслуженный мастер спорта России, бронзовый чемпион Олимпиады 1972 года Евгений Ловчев в эфире НСН заявил, что единственный кандидат на должность главы РФС Александр Дюков непременно им станет.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.