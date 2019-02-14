В Лиге чемпионов впервые отменили гол с помощью видеоповтора

В футбольной Лиге чемпионов впервые отменили гол после просмотра видеоповтора (VAR). Это произошло в матче между «Аяксом» и мадридским «Реалом» в матче 1/8 финала. Голландцы забили гол на 37-й минуте, однако видеоассистенты убедили рефери обратиться к повтору. Арбитр смотрел на экран в течение трёх минут, и после этого отменил гол. Причина – положение вне игры.

Напомним, исполком УЕФА утвердил использование VAR с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы в декабре 2018 года.

Как пишет RT, футболист «Аякса» Душан Тадич находился в офсайде и препятствовал вратарю, мешая сыграть в мяч в момент удара Николаса Тальяфико головой.

В итоге игра в Амстердаме завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

В другом матче 1/8 «Тоттенхэм» на своем поле в Лондоне с крупным счетом переиграл «Боруссию» - 3:0, пишут «Известия».

Ответные матчи в этих парах пройдут 5 марта.