В Лиге чемпионов впервые отменили гол с помощью видеоповтора

Напомним, исполком УЕФА утвердил использование VAR с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы в декабре 2018 года.
Как пишет RT, футболист «Аякса» Душан Тадич находился в офсайде и препятствовал вратарю, мешая сыграть в мяч в момент удара Николаса Тальяфико головой.
В итоге игра в Амстердаме завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
В другом матче 1/8 «Тоттенхэм» на своем поле в Лондоне с крупным счетом переиграл «Боруссию» - 3:0, пишут «Известия».
Ответные матчи в этих парах пройдут 5 марта.
Ранее заслуженный мастер спорта России, бронзовый чемпион Олимпиады 1972 года Евгений Ловчев в эфире НСН заявил, что единственный кандидат на должность главы РФС Александр Дюков непременно им станет.