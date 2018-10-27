В Ленобласти в ДТП погибла беременная женщина

На выезде из посёлка Мга в Кировском районе Ленинградской области в результате ДТП погибла беременная женщина, сообщает 78.ru.

Автомобиль выехал с дороги и перевернулся в канаву с водой. Мужчина, сидевший за рулём, был пьян. Водителя удалось спасти, а его беременная пассажирка скончалась.

Ранее НСН сообщала, что в социальных сетях опубликована фотография ДТП, произошедшего возле дома №7 по улице Гончарова Мурманска. Микроавтобус «Renault» без водителя самостоятельно начал движение и врезался в «Nissan Qashqai». Оба автомобиля получили повреждения.