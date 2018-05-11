В Ленобласти упал самодельный аппарат

Самодельный летательный аппарат потерпел крушение около 20:00 у населенного пункта Починок Приозерского района Ленинградской области, передает «Интерфакс».

На его борту было два человека, один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Второй мужчина госпитализирован в больницу Приозерска.

Приозерский район расположен в северной части Карельского перешейка, на западном берегу Ладожского озера.

Граничит на севере — с Республикой Карелией (Лахденпохский район); на юге — со Всеволожским муниципальным районом; на западе — с Выборгским муниципальным районом. С северо-востока территория района омывается водами Ладожского озера.

Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга — 145 км.