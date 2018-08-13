В Ленинградской области горит завод

В городе Никольское Ленинградской области горит завод по производству изоляции «Петрофлекс», передает «Пятый канал»

На кадрах, которые опубликовали местные жители, видно, что из здания завода клубами валит густой черный дым. Причины случившегося выясняются.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Город Никольское расположен в северной части Тосненского района на реке Тосна (приток Невы), к юго-востоку от границы Санкт-Петербурга, к северу от Тосно.

Расстояние до районного центра — 30 км.

Город вытянут с севера на юг вдоль автодороги Отрадное — Ульяновка.

Промышленные предприятия, в основном, находятся в северной части города.



