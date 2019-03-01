В ЛДПР не подтвердили слова Жириновского о дешевом жилье в Москве

В пресс-службе Владимира Жириновского не подтвердили утверждения некоторых средств массово информации о том, что лидер ЛДПР якобы заявил о том, что в российской столице есть квартиры ценой 1-1,5 миллиона рублей. Пресс-секретарь политика Александр Дюпин завил РИА ФАН , что фраза, произнесённая в телеэфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», вырвана из контекста.

Как уточнил представитель председателя ЛДПР, Владимир Жириновский вёл речь о том, что 450 тысяч рублей материнского капитала и 450 тысяч рублей в виде компенсации ипотеки, а также региональные выплаты семьям — существенная часть стоимости квартиры в регионах. При этом никаких выкладок о цене квартир в Москве Владимир Вольфович не производил, а лишь предположил, что, «возможно, даже под Москвой что-то можно купить за 1-1,5 миллиона».

Речь идёт о комментарии, который Жириновский дал в телеэфире после оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию. Владимир Путин, в частности, пообещал семьям, в которых родится третий и последующий ребенок, компенсацию 450 тысяч рублей от суммы ипотечного кредита.