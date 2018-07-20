В Латвии признали экономический вред от плохих отношений с Россией

Экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что плохие отношения с Россией и санкции США и Евросоюза против нее негативно сказались на латвийской экономике. Об этом он рассказал изданию Dienas Bizness.

По словам Матисса, с Россией необходимо сотрудничать. Экс-министр добавил, что Латвия могла бы быть менее агрессивной, чем раньше, пишут «Известия».

Напомним, Соединенные Штаты и Европейский Союз поэтапно вводят санкции против России с 2014 года, аргументируя их конфликтом на юго-востоке Украины и вхождение Крымского полуострова в состав РФ.