Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

В Латвии пожелали раздробить Россию на малые страны

30 Июля 2018 в 07:38
В Латвии пожелали раздробить Россию на малые страны
ФОТО: Delfi

Развалить Россию на несколько частей предложил депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс. Как написал политик в своём Twitter, это необходимо, чтобы обеспечить спокойствие всей Европе.

«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — цитирует его «Свободная пресса».

Таким образом Кирштейнс прокомментировал пост о писателе Владимире Войновиче, скончавшемся 28 июля, и его варианте экстремистского гимна СССР, отмечает Ura.ru.

Напомним, что в Латвии неоднократно выступают с антироссийскими заявлениями. Так, в июне президент прибалтийской республики Раймондс Вейонис назвал «военные мускулы» России одним из вызовов европейским странам, пишет Life.ru. Однако некоторые латвийские политики считают, что такое противостояние Москвы и Риги приносит убытки только последней.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.