В Латвии пожелали раздробить Россию на малые страны

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Развалить Россию на несколько частей предложил депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс. Как написал политик в своём Twitter, это необходимо, чтобы обеспечить спокойствие всей Европе.

«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — цитирует его «Свободная пресса».

Таким образом Кирштейнс прокомментировал пост о писателе Владимире Войновиче, скончавшемся 28 июля, и его варианте экстремистского гимна СССР, отмечает Ura.ru.

Напомним, что в Латвии неоднократно выступают с антироссийскими заявлениями. Так, в июне президент прибалтийской республики Раймондс Вейонис назвал «военные мускулы» России одним из вызовов европейским странам, пишет Life.ru. Однако некоторые латвийские политики считают, что такое противостояние Москвы и Риги приносит убытки только последней.