В квартире родителей чеченца, напавшего на прохожих в Париже, прошли обыски

Французская полиция провела обыски в квартире, где проживал мужчина, напавший с ножом на прохожих. Об этом сообщили СМИ.

Отмечается, что в квартире также проживали родители молодого человека. Ранее сообщалось, что они задержаны для беседы со следователями. Также стало известно, что правоохранители в Страсбурге задержали третьего человека по дела н нападениях в Париже. Речь идет о друге нападавшего, пишет РИА Новости.

Днем 13 мая в МВД Франции сообщили, что мужчина, напавший на прохожих в Париже, был выходцем из Чечни. Эту информацию подтвердил глава республики Рамзан Кадыров. При этом Кадыров отметил, что молодой человек получил в 2010 году французское гражданство, следовательно, за то, что он вырос и стал преступником, несут ответственность власти Франции.

Напомним, в результате нападения в Париже погиб один человек, еще четверо получили ножевые ранения. Преступник был уничтожен.