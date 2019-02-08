В Кузбассе погибли 6 шахтеров, упав с обрыва

Не менее шести человек погибли на месте, 16 пострадали в результате аварии грузовика с шахтерами в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД Российской Федерации. Грузовой КамАЗ перевозил рабочих. Он упал с обрыва приблизительно в ста километрах от Междуреченска неподалёку от угольного распада, отмечает Ura.ru .

Всего машина перевозила 21 сотрудника ОАО «Разрез Распадский». Они направлялись к шахте. По первой версии, к трагедии привела ошибка водителя, который не справился с управлением. Все пострадавшие отправлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и подразделения спасателей.