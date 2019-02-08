Пятница
08 февраля
USD 66.02
EUR 74.97
Горячие новости

В Кузбассе погибли 6 шахтеров, упав с обрыва

8 Февраля 2019 в 07:53
В Кузбассе погибли 6 шахтеров, упав с обрыва

Не менее шести человек погибли на месте, 16 пострадали в результате аварии грузовика с шахтерами в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД Российской Федерации. Грузовой КамАЗ перевозил рабочих. Он упал с обрыва приблизительно в ста километрах от Междуреченска неподалёку от угольного распада, отмечает Ura.ru.

Всего машина перевозила 21 сотрудника ОАО «Разрез Распадский». Они направлялись к шахте. По первой версии, к трагедии привела ошибка водителя, который не справился с управлением. Все пострадавшие отправлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и подразделения спасателей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.