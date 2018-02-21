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В Курской области введут повышенные меры безопасности

21 Февраля 2018 в 18:41
В Курской области введут повышенные меры безопасности

В Курской области введут режим «Повышенная готовность». Согласно распоряжению администрации области, такие меры приняты в связи с предстоящими праздничными днями, об этом в эфире НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

С 9.00 23 февраля до 9.00 26 февраля в регионе будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности населения в праздничные дни.

В готовность будут приведены все силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организовано круглосуточное дежурство должностных лиц, пояснили в пресс-службе региональной администрации.

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