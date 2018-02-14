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В Курской области проходит соревнование по экстренной медицинской помощи

14 Февраля 2018 в 18:47
В Курской области проходит соревнование по экстренной медицинской помощи

В Курской области проходят соревнования по оказанию первой помощи «Человеческий фактор». Об этом рассказал НСН сенатор Виталий Богданов.

Участники соревнования пройдут тестирование и покажут навыки первой помощи пострадавшему. Соревнование проходит в Главном управлении МЧС России по Курской области, в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Результаты областного этапа будут известны в конце февраля.

Проект «Человеческий фактор» разделен на две лиги: в лиге профессионалов регион представлены представляет команда Аварийно-спасательной службы, а студенческую лигу учащиеся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, а также общественных молодежных объединений. В общей сложности от Курской области в студенческой лиге принимают участие 5 команд. Команды представят Курский государственный университета, Курского государственного медицинского университет и Юго-Западный государственный университет.

Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!» запущен с начала 2015 года Центром экстренной психологической помощи МЧС России. Главная идея проекта в том, что любой человек, даже если он не имеет специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окружающим.
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