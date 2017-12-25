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В Курской области оборудуют 47 мест для крещенских купаний

25 Декабря 2017 в 18:43
В Курской области оборудуют 47 мест для крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января 2018 года в Курской области будут функционировать 47 мест для безопасных крещенских купаний. Об этом сообщил НСН сенатор от курской области Виталий Богданов.

Отмечается, что на специально оборудованных площадках будут дежурить оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Каждые 4 часа они будут предоставлять в оперативный штаб Главного управления информацию об обстановке в местах купаний

Добавим, большинство мест на территории региона оборудованы в естественных водоемах или у храмов в специальных купелях.

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